Federação de Futebol de MS realiza Assembleia Geral Extraordinária nesta terça-feira em Campo Grande

A Federação de Futebol de Mato Grosso do Sul informou por meio de nota, que realizará nesta terça-feira(6), uma Assembleia Geral Extraordinária para a reforma do Estatuto Social. O presidente interino da FFMS, Estevão Petrallas, convoca todos os associados com direito a voto para participarem da Assembleia Geral Extraordinária.

A Assembleia será realizada às 14 horas, em primeira convocação, e às 14h30min, em segunda convocação, no Memorial da Cultura Apolônio de Carvalho, em Campo Grande. A nota informa inda que o principal objetivo desta Assembleia Geral Extraordinária é a reforma integral do Estatuto Social da Federação de Futebol de Mato Grosso do Sul.

A alteração estatutária é um dos compromissos feitos pelo presidente interino, Estevão Petrallás. A ação é importante para atualizar e adequar os regulamentos da FFMS às novas necessidades e demandas do futebol sul-mato-grossense.

Com informações da Assessoria de Comunicação FFMS

