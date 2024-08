Incêndio destrói 1 tonelada de material reciclável em galpão no Núcleo Industrial de Campo Grande

Na madrugada desta terça-feira (6), um incêndio destruiu aproximadamente 1 tonelada de material reciclável em um galpão localizado no cruzamento das avenidas Jairo Pacheco com Jamil Nahas, no Núcleo Industrial de Campo Grande. O local já havia sido palco de um incidente na semana passada, quando um caminhão carregado de combustível vazou e deixou um rastro de fogo na mesma rua.

Conforme o Corpo de Bombeiros, a equipe foi acionada por volta das 3h para atender a ocorrência. O fogo se concentrou nos fundos da empresa de reciclagem, e os bombeiros trabalharam intensamente para evitar que as chamas se espalhassem para outras áreas do estabelecimento.

Apesar dos esforços, o incêndio consumiu cerca de 1 tonelada de material reciclável. O proprietário da empresa estima que o prejuízo causado pelas chamas seja de aproximadamente R$ 4 milhões. Segundo relatos, há indícios de que o incêndio possa ter sido criminoso. Imagens de câmeras de segurança mostram um homem se dirigindo ao local onde o fogo teve início, mas apenas a perícia poderá confirmar a causa exata do incêndio.

Durante a manhã, os bombeiros utilizaram uma retroescavadeira para resfriar o entulho queimado, prevenindo o ressurgimento do fogo. Ainda conforme informações do Corpo de Bombeiros, ao todo, foram necessários 25 mil litros de água para extinguir completamente as chamas. Felizmente, a estrutura do galpão não foi afetada pelo incêndio.

