Justiça revoga prisão preventiva de Gusttavo Lima

Na tarde de hoje (24), o TJPE (Tribunal de Justiça de Pernambuco) revogou a prisão preventiva do cantor Gusttavo Lima, investigado na Operação Integration, que apura um suposto esquema de lavagem de dinheiro envolvendo influenciadores digitais e casas de apostas online.

A decisão foi dada pelo relator do caso, o desembargador da 4ª Câmara Criminal do Recife Eduardo Guilliod Maranhão.

De acordo com o site Metrópoles o magistrado afastou também, a suspensão do passaporte e do certificado de registro de arma de fogo, bem como de eventual porte de arma de fogo, e demais medidas cautelares impostas pela juíza Andrea Calado, da 12ª Vara Criminal do Recife, na decisão anterior, que fica revogada.

Na decisão que revogou a prisão, no qual o site G1 teve acesso, Eduardo Magalhães afirmou que as justificativas dadas para a ordem de prisão constituem “meras ilações impróprias e considerações genéricas”.

