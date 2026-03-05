Celulares e perfumes lideram procura em bazar com produtos apreendidos em Campo Grande

Nesta quinta-feira (5) acontece o bazar beneficente no Cotolengo Sul-Mato-Grossense, localizado na Rua Jamil Basmage, no bairro Mata do Jacinto, em Campo Grande. Celulares vendidos por cerca de R$ 500 e perfumes foram os itens mais disputados.

Os produtos, apreendidos pela Receita Federal, começaram a ser vendidos às 8h. Logo na abertura dos portões, o movimento foi intenso e muitos compradores foram direto para as mesas onde estavam celulares e perfumes.

Entre os itens disponíveis estão capinhas para celular, armações de óculos, enfeites de Natal, ração para peixe, almofadas, casacos femininos e masculinos, além de celulares modelo Redmi 14. No total, o bazar reúne cerca de 15 tipos de produtos.

Os preços também chamaram a atenção do público. Almofadas são vendidas por R$ 10, casacos femininos a partir de R$ 60 e masculinos a partir de R$ 80.

Segundo a organização, toda a renda arrecadada será destinada à manutenção da instituição.

Atualmente, o Cotolengo atende cerca de 550 pessoas com deficiência, que participam de três projetos desenvolvidos pela entidade. O atendimento do bazar segue até as 16h.