Lacerda deixa prefeitura e inicia o fim da “era Trad”

A saída de Antonio Lacerda da Secretaria de Governo e Relações Institucionais da Prefeitura de Campo Grande e seu secretário Adjunto Robison Gatti, comunicada nas redes sociais e confirmada na edição especial do Diário Oficial do município, são as primeiras de uma série de exonerações previstas para acontecer no mês de outubro. O compromisso de Adriane Lopes (Patri) com o ex-prefeito Marquinhos Trad (PSD) era de manter os comissionados e secretariados até o fim das eleições ao governo, que foi previamente antecipada com os resultados das urnas, deixando Trad fora do segundo turno.

Entre os motivos do pedido de exoneração de Lacerda podem estar ligados desde as denúncias de escândalos sexuais que envolveu o ex-prefeito na campanha como também o fiasco eleitoral que foi a candidatura do filho, André Lacerda (PSD), que teve 2.598 votos a deputado estadual.

A exoneração foi publicada na edição desta terça-feira (4) no Diário Oficial da prefeitura. Lacerda descarta qualquer desgaste com a atual prefeita e cita que foi por razões de “caráter pessoal”. Políticos ligados à prefeita Adriane Lopes afirmaram ao jornal O Estado que, por hora, qualquer mudança no secretariado acontecerá motivada por pedidos dos próprios ocupantes das secretarias.

Entretanto, a saída de Antonio Lacerda, de acordo com informações de bastidores, já marcaria um início do desmonte de uma equipe que permanece na prefeitura desde o primeiro mandato de Marquinhos Trad atingindo até mesmos servidores indicados pelo ex-ministro Luiz Henrique Mandetta (União), que disputou o Senado.

Duas secretarias deverão passar por mudanças da Saúde e da Infraestrutura. A insatisfação com o secretário José Mauro, titular da Sesau (Secretaria Municipal de Saúde), vem desde dos primeiros meses da administração de Adriane Lopes.

A troca pode atender até mesmo a uma negociação com a Câmara de Vereadores de onde sairia o novo secretário, o vereador Sandro Benites (Patriota) do mesmo partido da prefeita e do seu marido, o deputado estadual Lídio Lopes ou ou Victor Rocha (PP), que teria sido indicado pelos vereadores. José Mauro também foi alvo de críticas por conta das filas nas unidades de saúde. O vereador Tiago Vargas (PSD) na prestação de contas da Sesau cobrou a demissão do secretário. Na ocasião, a prefeita Adriane, não saiu em defesa.

Agetran e Infraestrutura

Outros nomes que estariam citados como cotados para deixar seus cargos seria na Secretaria de Infraestrutura, Rudi Fiorese, e do diretor da Agetran (Agência Municipal de Transporte e Trânsito), Janine Bruno. O último é por conta de desgastes devido a decisões tomadas recentemente como, por exemplo, a gratuidade do passe no transporte coletivo no domingo de eleição, que acabou não ocorrendo gerando diversas reclamações dos usuários.

Sobre Rudi o que pesa que a prefeita não tem consigo dar continuidades nas obras deixadas de “legado” por Marquinhos Trad, como a revitalização do prédio da antiga Rodoviária, a construção dos condomínios no bairro Cabreúva, o Centro de Belas Artes e de contenção do córrego Anhanduí. Mas as alterações podem se estender também à exoneração de um grande número de servidores, até porque a folha de pagamento está excedendo o limite de gastos permitidos com salário de pessoal.

Outra dúvida após o fim da eleição ao PSD se a ex-secretária de Educação, Elza Fernandes, voltará para pasta. Ela se descompatibilizou em abril para concorrer a deputado estadual. Elza teve 5.624 votos e ficou longe de uma das vagas na Assembleia Legislativa.

A mini reforma

Uma possível reforma administrativa, de acordo com o grupo político ligado à prefeita, poderia acontecer até mesmo para que ela pudesse dar a sua eleição à administração municipal, que até hoje estaria com todos os titulares das pastas remanescentes do período em que Marquinhos Trad.

Um cuidado que deverá ser tomado nesse processo será procurar não entrar em rota de colisão com o chamado “Grupo Trad” que ainda tem um vereador Otávio Trad (PSD) no exercício do mandato e, pelo menos, outros três vereadores e também tem Nelsinho Trad (PSD) como Senador. A definição do futuro governador também será levada em conta na hora de reformulação do futuro secretariado de Adriane Lopes