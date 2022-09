Mulher é apreendida tentando transportar maconha para SC

A PRF (Polícia Rodoviária Federal) apreendeu 214 kg de maconha na madrugada de ontem (23), em Naviraí, município que fica a 361 quilômetros de Campo Grande.

Os agentes fiscalizavam na BR-163, quando avistaram um Fiat/Palio em alta velocidade na rodovia.

A equipe deu ordem de parada, mas a condutora avançou alguns metros até parar o veículo. Durante a fiscalização, os policiais notaram que o interior do carro estava carregado com tabletes de maconha.

A mulher confessou ter pego a droga em Ponta Porã e que deveria entregá-la em Florianópolis (SC). Ela receberia R$ 5 mil pelo serviço.

A mulher, a droga e a maconha foram encaminhados para a Polícia Civil de Naviraí.

Com informações de Dourados News

