Após 12 dias, morre motorista de carro que capotou na BR-060, em Paraíso das Águas

Luzenir Aparecida de Lima, de 40 anos, morreu, na manhã desta quinta-feira (21), após passar 12 dias internada na Santa Casa de Campo Grande. Ela é uma das ocupantes do carro que capotou na BR-060, em Paraíso das Águas, no dia 9 de novembro.

O acidente aconteceu quando o carro em que vítima conduzia, um Chevrolet Prisma, acompanhada de mais quatro pessoas, capotou parando na vegetação às margens da rodovia. No veículo também estava a mãe de Luzenir, que permanece em estado grave no CTI (Centro de Terapia Intensiva) da Santa Casa.

As vítimas foram socorridas e encaminhadas para um hospital da região, mas somente mãe e filha precisaram ser transferidas para Campo Grande. Os demais passageiros não sofreram graves ferimentos.

A causa do acidente não foi divulgada, e o caso registrado na delegacia da cidade.

