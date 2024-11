Polícia apreende 129 Kg de maconha após perseguição e capotamento em Bataguassu

Na manhã de ontem (20), a PRF (Polícia Rodoviária Federal) apreendeu 129 quilos de maconha, durante uma abordagem na BR-267, em Bataguassu.

Os policiais tentaram parar um Renault/Sandero, mas o condutor ignorou e deu fuga em alta velocidade. Ele tentou entrar em uma estrada de terra, mas acabou perdendo o controle da direção e capotou.

Os policiais realizaram a abordagem e encontraram vários fardos de maconha no interior do carro.

O motorista foi socorrido e após ser liberado, foi preso em flagrante. A ocorrência foi encaminhada à Polícia Judiciária local, que seguirá com as investigações.

