Anastácio: Prefeitura faz nova regulamentação para uso de máscaras

Foi publicado ontem (16) um decreto da Prefeitura de Anastácio, município a 123 quilômetros de Campo Grande, informando que o uso de máscaras continua obrigatório nas redes públicas e privadas de saúde, nos ambientes fechados, nos projetos sociais do município e em todas as escolas e centros de educação infantil.

Em locais abertos e nos comércios, é de opção dos proprietários permitirem ou não a entrada sem o uso das máscaras. A decisão foi tomada após relembrarem que a cobertura de vacina ainda não atingiu 90% da população na cidade.

Além das máscaras, a higienização com álcool em gel vai continuar nas escolas e ambientes fechados.

O Comitê de Combate à COVID-19 reforça a importância dos pais e responsáveis em não levarem as crianças com sintomas gripais para a escola e/ou projetos sociais do município.