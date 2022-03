Sábado é dia de samba no pé

Para quem gosta de uma roda de samba e quer se divertir no próximo sábado (19), acontece o Samba do Dedeca, a partir das 16h, no restaurante Deck’s.

O evento contará com a presença de Bibi do Cavaco, Sidney Guereiro, Antonio Sarará Criolo, Wesley Dias, Cristian Oliver, Zé da Vila, Marcelo Saz, Toniquinho da Viola, Canela, Paulinho brasilidade, Henrique Som 5, Bira da Cuica, Dudu do Pandeiro, Diogo Miranda, Juninho Canhoto.

Os ingressos serão gratuitos para mulheres e pagos a R$ 15 para homens. O restaurante fica localizado na rua José Paes Farias, 493 – bairro Jacy.

Outras informações podem ser consultadas pelo telefone (67) 99219-3449.