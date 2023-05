Agesul interdita ponte na MS-339 após fortes chuvas

A Agesul (Agência Estadual de Gestão de Empreendimentos de Mato Grosso do Sul) informa que foi interditada, nesta terça-feira (9), a ponte de madeira sobre a Vazante do Salobora 02, no km 20,9 da MS-339, na região da Morraria, em Bodoquena, devido as fortes chuvas que atingem o local.

A estrutura foi danificada pelo excesso de água. Equipe da 4ª Residência Regional da Agesul monitora a ponte e a empresa terceirizada de manutenção já foi acionada para fazer as correções necessárias na travessia, possivelmente nesta quarta-feira (10).

Alerta do Inmet

o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) renovou os alertas de tempestades para o Estado, com validade até o fim da manhã de quarta-feria (10). O alerta amarelo, ou seja, de perigo potencial, indica chuvas intensas, entre 20 e 30 mm/h ou até 50 mm/dia, ventos intensos (40-60 km/h). Saiba mais: Frente fria avança e Inmet emite alerta de tempestade para grande parte de MS