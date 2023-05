Prefeitura entrega R$ 115 mil em prêmio da 1ª Nota Premiada de 2023

A prefeita Adriane Lopes esteve presente na entrega da premiação e ressaltou a importância do prêmio. “O sorteio serve para estimular os campo-grandenses a pagarem os impostos em dia e também a pedirem as notas fiscais de serviços”, ressalta a chefe do Executivo.

"Este ano nós estendemos cada sorteio para 11 pessoas, um número maior de contribuintes que serão contemplados com os prêmios. A chance de cada munícipe é muito grande, pois a cada nota de serviço no valor de R$ 20,00, dá direito de um cupom para concorrer no sorteio. Vale lembrar que é nota de qualquer tipo de serviço como salão de beleza, oficina mecânica, pet shop, borracharia, entre outros, pois além da garantia que você estende do serviço ofertado, você também concorre a esses prêmios. Sempre é preciso lembrar de pedir as notas de serviços", apontou Márcia Hokama, secretária municipal de Finanças e Planejamento (Sefin).