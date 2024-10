Vítimas reagem e evitam assalto em frente à padaria na Avenida Mato Grosso

Dois homens que aguardavam a abertura de uma padaria localizada na Avenida Mato Grosso, em Campo Grande, na manhã desse domingo (20), reagiram à tentativa de assalto e entraram em luta corporal com o criminoso.

Conforme câmera de segurança do estabelecimento, os clientes estava na entrada do local e, após a funcionária abrir a porta, foram abordados por um casal. O homem anuncia o assalto e tentar pegar o celular de um dos rapazes que está com o braço imobilizado.

O colega dele reage à ação e agride o criminoso. Ambos vão parar dentro da padaria e a funcionária corre para pedir ajuda a outras pessoas. Durante a briga, o celular da vítima caiu ao chão e não foi levado pelo autor.

A dupla vai embora sem levar nada, mas foi alcançada e presa por uma equipe da Polícia Militar em frente a uma lanchonete na Rua Ceará.

Confira o vídeo do assalto abaixo:

Confira as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram