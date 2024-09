Adolescente fica em estado grave após carro capotar na MS-141

Adolescente de 15 anos ficou gravemente ferido, na madrugada desta segunda-feira (2), na MS-141, entre os municípios de Angélica e Ivinhema, após o carro em que ele estava capotar diversas vezes na pista.

Conforme informações, a vítima estava no banco do passageiro, enquanto outro jovem, de 19 anos, seguia na direção do veículo Fiat/Strada.

Ainda não se sabe o motivo, mas o condutor perdeu a direção do veículo, saiu da pista e capotou. O adolescente foi socorrido com diversos ferimentos e encaminhado para um hospital da região.

O motorista sofreu ferimentos leves e também precisou de atendimento médico. O carro parou com as quatro rodas para o alto, na vegetação que fica às margens da rodovia. A PMR (Polícia Militar Rodoviária) esteve no local para registrar a ocorrência.

