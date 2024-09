Prepare o bolso: conta de energia ficará mais cara em setembro

Chuvas abaixo da média e temperaturas altas vão elevar o custo da energia elétrica no Brasil neste mês de setembro. A bandeira sairá da verde para vermelha patamar 2. Há três anos essa bandeira não era acionada no país.

O anúncio foi feito pela Aneel (Agência Nacional de Energia Elétrica) e indica que os consumidores pagarão acréscimo de R$ 7,877 a cada 100 kWh consumido.

Esse aumento é justificado pela previsão de chuvas abaixo da média histórica para setembro, o que reduz a afluência nos reservatórios das hidrelétricas para cerca de 50% abaixo do esperado. Com a necessidade de manter a oferta de energia, as termelétricas, que possuem custos mais elevados, precisam ser ativadas, impactando diretamente o valor das contas de luz.

Conforme explica Rosimeire Costa, presidente do Conselho de Consumidores de Área de Concessão da Energisa MS (Concen-MS), a região Centro-Oeste e partes de outras regiões brasileiras passam por um período de seca intensa, com baixa umidade e calor extremo. Na semana passada, a umidade relativa do ar atingiu 14% em algumas partes de Mato Grosso do Sul, um nível extremamente baixo.

“Em resposta a essa situação, o Governo Federal está acionando as termoelétricas. Esse movimento ocorre devido à curva de consumo de energia, que precisa ser mantida mesmo durante o período seco, que vai de meados de maio até o final de setembro, início de outubro. As hidrelétricas, como as de Itaipu, Ilha Solteira e Jupiá, continuam sendo a principal fonte do setor elétrico por causa dos seus reservatórios”, esclarece Rosimeire, que conclui: “para evitar o esgotamento dos recursos hídricos, o Governo está poupando a água das hidrelétricas e optando por despachar as termelétricas de mérito, que são mais baratas, apesar de ainda serem mais caras que as fontes renováveis, como a solar e a eólica, pois utilizam combustíveis como diesel e gás natural, e isso reflete diretamente na tarifa de energia”.

Dicas para economizar

Utilizar o ar-condicionado com moderação: com temperaturas diurnas acima dos 30 °C, é comum recorrer ao ar-condicionado. Use-o de forma consciente;

Ajuste o chuveiro elétrico para a modalidade “verão”: a água gelada pela manhã pode ser desconfortável, mas utilizar o chuveiro elétrico na função “verão” é uma forma de quebrar o frio da água sem gastar muita energia. Caso precise usar a função “inverno”, limite o banho a cinco minutos para economizar;

Acumule roupas para passar e lavar: concentrar o uso da máquina de lavar e do ferro de passar em uma única ocasião ajuda a reduzir o consumo energético;

Cuidado com aparelhos que funcionam por resistência: dispositivos como chuveiros elétricos, sanduicheiras e airfryers consomem muita energia. Use-os com atenção.

Confira as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram