Governo de MS inicia fase de implantação das agências de investimento e fomento do Estado

Com objetivo de impulsionar a economia regional e contribuir para geração de empregos e mais renda ao cidadão, o Governo de Mato Grosso do Sul inicia a fase de implantação das agências de investimento (Invest MS) e fomento no Estado. Neste momento, o processo é de definição de estatuto, regramento jurídico e formatação dos dois equipamentos.

O governador Eduardo Riedel se reuniu nesta segunda-feira (2) com os secretários Jaime Verruck (Semadesc) e Rodrigo Perez (Segov) e o restante das equipes (ambos os projetos) para discutir os andamento dos projetos, para que as agências possam contribuir com o desenvolvimento do Estado.

O secretário especial da Segov (Secretaria de Estado de Governo e Gestão Estratégica) Luiz Renato Adler Ralho participou da reunião e explicou como está o processo para implantar a “Invest MS”, que será a agência de investimentos do Estado.

“A Assembleia aprovou a criação da agência em julho. Estamos agora na fase de implantação, cuidando do estatuto, diretrizes e regramento jurídico. O objetivo é atrair novos investimentos ao Estado, apoiando este empresário que vai chegar, assim como aqueles que estão no Estado e pretendem ampliar as ações para outros lugares, até fora do Brasil”, destacou.

Em Mato Grosso do Sul, a agência irá trabalhar dentro das quatro diretrizes do planejamento de um governo inclusivo, próspero, verde e digital. Com sede em Campo Grande, ela terá um Conselho de Administração, composto por sete membros, e uma Diretoria-Executiva, com um diretor-presidente e dois diretores-executivos.

Agência de fomento

Outro assunto em pauta é a implantação da Agência de Fomento de Mato Grosso do Sul, que vai funcionar em uma parceria com o BRDE (Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul), por meio do Codesul (Conselho de Desenvolvimento e Integração Sul). O objetivo é facilitar linhas de créditos para pequenos, médio e grandes empresários sul-mato-grossenses.

“Depois desta oportunidade via Codesul, estamos na fase de estudo para se adequarmos as várias normativas, para que a agência possa operar os empréstimos no Mato Grosso do Sul, tendo a participação do BRDE, que é um banco da região sul do Brasil. Estamos trabalhando na sua formatação”, ressaltou o secretário-executivo do Codesul, Jader Julianelli.

O momento é de formatação do modelo de negócio, com normativas e regras próprias para estas atividades financeiras. “Vamos formatar produtos específicos para Mato Grosso do Sul, para atender o grande, médio, pequeno e microempresário do Estado, para tornar as empresas mais competitivas, criando alternativas para que o empresário continue investindo e expandido”, disse o assessor especial da Segov, Bruno Batista Gonzaga.

