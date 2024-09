“Um momento para marcar nossa caminhada”, diz Adriane sobre presença de Ciro Nogueira

Segundo o senador, o ex-presidente Bolsonaro foi conduzido com promessa de futura filiação

Em Campo Grande para apoiar a candidatura da prefeita Adriane Lopes pelo PP, o presidente nacional do partido, senador Ciro Nogueira afirmou que Jair Bolsonaro foi “levado ao erro”, ao não apoiar a candidata na Capital.

“Eu e a senadora Tereza tivemos uma conversa bem franca, com o presidente Bolsonaro, que acho que foi levada a um erro jurídico, é um direito dele, mas ele fez uma escolha completamente equivocada aqui em Mato Grosso do Sul’, declarou o senador.

Ainda segundo Ciro, Bolsonaro deveria ter escolhido, apoiar em Mato Grosso do Sul, alguém que possuísse a mesma identificação. “Não tenha ninguém que faça mais a defesa que esteja na sua esteira, e que tenha contribuído com o seu sucesso de gestão como a senadora a Tereza, ela foi o seu melhor ministro, aliás, o melhor ministro da história desse país. Ele foi levado ao erro por um grupo político que prometeu se filiar no futuro. Então o interesse de Campo Grande não foi levado em consideração, mas a população vai corrigir esse erro”.

Em um panorama geral do PP em Mato Grosso do Sul, Ciro Gomes comemorou crescimento de filiados. “O Progressista saiu da última eleição, quatro anos atrás, como o segundo maior partido do Brasil. Nós somos o maior partido no Nordeste e o maior partido no Sul. Com a chegada da senadora Tereza Cristina, nós tivemos um crescimento, não só aqui no Brasil, mas em diversos estados vizinhos. Nós temos ela como uma grande liderança do agro no nosso país. Criou uma identificação nesse setor com os Progressistas”, destacou.

Segundo Ciro, o partido saiu de cerca de 1.100 para quase 1.700 filiados em todo o Brasil, considerando os prefeitos e vereadores.

Ainda falando de Tereza, o presidente do PP já cogitou o futuro em uma candidatura presidenciável, começando tentando emplacar a proposta de anistiar para tornar Bolsonaro elegível. Se caso ele não vier ele vai indicar o nosso candidato e espero que ele indique uma mulher, que eu tenho certeza que fará a história, a melhor presidente da história desse país, que é a senadora Tereza”.

Já para Tereza, com possibilidades e chances, a proposta seria aceita, no entanto, seu foco é trabalhar pela direita. “Vou participar ativamente lá em 2026 da construção de uma candidatura de direito, seja ela qual for”.

Evento de campanha

Logo após a coletiva de imprensa, o PP realizou um ato de campanha no Rádio Clube Campo Grande em apoio à reeleição da prefeita Adriane Lopes. “Um momento para marcar a nossa caminhada. Até aqui nós viemos, construímos um caminho, estamos apresentando para Campo Grande o nosso trabalho e a população tem conhecido e validado, tanto é que nós chegamos até aqui, quando muitos diziam que nem candidata eu seria. Estou muito feliz em ter chego até aqui enfrentando grandes desafios, enfrentando um sistema poderoso, mas com trabalho sério, com os pés no chão, com a bota no pé, andando nos bairros, realizando as obras e fazendo as entregas que as pessoas esperam na cidade”, disse a prefeita em reposta ao Jornal O Estado.

“Eu acredito muito no resultado positivo dessa eleição e hoje à noite vai ser um esquenta para as próximas semanas, em que nós vamos acelerar o nosso passo e apresentar a nossa proposta, trabalhando no presente, mas pensando no futuro de Campo Grande”.

Sobre a campanha de Adriane, o presidente nacional do PP, Ciro Nogueira falou sobre 2° turno e possível apoio de adversários. “Não só o PSDB, como todas as pessoas de bem que estão nessa cidade”.

Participaram do evento, denominado como um encontro das lideranças do PP, além de Ciro Nogueira e Tereza Cristina, o presidente da legenda regional, Marco Aurélio Santullo, deputado federal Luiz Ovando e a vice na chapa de Adriane Lopes, Dra. Camilla.

Por Carol Chaves

