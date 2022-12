Acusado de engravidar enteada após abusos é preso

Um homem, de 39 anos, foi preso ontem (7), pela equipe da DAM (Delegacia de Atendimento à Mulher), por estuprar a enteada,14, que acabou engravidando. O caso ocorreu em Aquidauana, distante a 125 quilômetros de Campo Grande.

Segundo informações da DAM (Delegacia de Atendimento à Mulher), os crimes ocorreram em uma fazenda da cidade, e durante os abusos, ele ameaçava a menina.

O caso passou a ser investigado e, diante das evidências, foi pedida a prisão preventiva do homem, que foi deferida pela Justiça. Ele foi localizado na manhã de ontem, na nova residência onde morava, em Aquidauana.

Ele se encontra a disposição do Poder Judiciário.

