Homem é preso levando cigarros contrabandeados em veículo furtado

Um homem foi preso ontem (7), transportando cigarros paraguaios em um veículo furtado, na BR-267, em Dourados, distante a 228 quilômetros de Campo Grande A prisão ocorreu através da Operação Hórus, por intermédio da DEFRON (Delegacia de Repressão aos Crimes de Fronteira).

Segundo informações da Polícia Civil, o veículo Fiat/Siena foi abordado e vistoriado, em uma barreira policial. Após checagem nos sistemas policiais, foi constatado que o carro estava com uma restrição por furto, ocorrido em outro estado.

No interior do veículo foram encontrados 45 caixas de cigarro, caracterizando o crime de contrabando. Diante dos fatos, o homem foi atuado em flagrante, por contrabando e receptação.

Acesse as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.

Leia Também: