Acidente entre carro e carreta deixa pai e filha mortos na BR-262

A técnica em segurança do trabalho Aliny Oliveira de Jesus, 20, e seu pai, Sansão Costa de Jesus, 46, morreram em um acidente envolvendo o carro das vítimas e uma carreta, na manhã deste sábado (25), no km 745 da BR-262, em Corumbá.

Segundo o Diário Corumbaense, o Corpo de Bombeiros Militar informou que as vítimas seguiam sentido Corumbá/Campo Grande e colidiram frontalmente com a carreta. O carro saiu da pista e as vítimas ficaram presas às ferragens.

De acordo com o boletim de ocorrência, o motorista da carreta tentava fazer uma curva e viu o veículo Gol branco com adesivos da empresa G7 Log, onde estavam as vítimas, rodando na pista contrária.

O carro, com placas de Tubarão (SC) e que pertence a uma empresa de transportes, era dirigido pela jovem e bateu de frente com a carreta. Com o impacto da batida foi parar na ribanceira às margens da rodovia com Sansão e Aliny já desacordados.

Após a perícia da Polícia Civil, para apurar as circunstâncias da colisão, os bombeiros realizaram o desencarceramento dos corpos. A Polícia Rodoviária Federal também atendeu a ocorrência e controlou o fluxo de veículos no local do acidente.