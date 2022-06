Varíola dos macacos: Eventos não devem ser cancelados, diz OMS

Em assembleia realizada na sede da Organização Mundial de Saúde, nesta sexta-feira (24), a entidade disse que os shows e festivais não devem ser cancelados na Europa, devido a Varíola dos Macacos, mas alertou sobre uma vigilância para evitar a propagação do vírus.

Até o momento foram detectados 3.200 casos e uma morte em 48 países, de acordo com a OMS.

“Temos todos os festivais de verão, shows e outros eventos que estão começando no hemisfério norte” que “podem representar um ambiente propício para a transmissão”, disse Amaia Artazcoz, especialista em aglomerações da OMS

“No entanto, não recomendamos adiar ou cancelar nenhum desses eventos nas áreas onde foram identificados casos de varíola do macaco”, acrescentou durante uma conferência virtual sobre o tema.

Após a diminuição dos casos de Covid-19 e o relaxamento dos distanciamentos, o número de eventos aumentou de forma exponencial, principalmente devido ao longo período que a população teve de ficar em casa. Segundo Sarah Tyler, consultora de comunicações de emergências sanitárias da OMS Europa, haverá mais de 800 festivais na região, que reunirão centenas de milhares de pessoas de vários países.

“Muitos participantes têm muita mobilidade e são ativos sexualmente e alguns deles terão contatos íntimos pele a pele nesses eventos ou ao redor deles”, afirmou Tyler, ressaltando que se não tomarem cuidado, “corremos o risco de ver um aumento dos casos de varíola do macaco na Europa neste verão”

O que é a varíola dos macacos?

É uma zoonose viral, isto é, uma doença infecciosa que passa de animais para humanos, causada pelo vírus de mesmo nome (varíola dos macacos). Este vírus é membro da família de Orthopoxvirus, a mesma do vírus da varíola, doença já erradicada entre os seres humanos.

O Monkeypox virus, embora seja conhecido por causar a “varíola do macaco” ou “varíola símia”, é um vírus que infecta roedores na África, e macacos são provavelmente hospedeiros acidentais, assim como o homem. A infecção possui sintomas bem similares à varíola humana, porém com baixas taxas de transmissão e de letalidade.

