Na noite de ontem (31), um acidente na BR-267, no distrito Pana, em Nova Alvorada do Sul, deixou um motorista ferido com fraturas na perna.

Os veículos seguiam no mesmo sentido quando um deles colidiu contra a traseira do outro.

O condutor foi socorrido sem risco de vida.

