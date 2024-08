Com ‘risco extremo’ no Pantanal, combate a incêndios florestais ganha reforço de aeronaves e equipamentos

O combate aos incêndios no Pantanal de Mato Grosso do Sul acaba de ganhar um novo reforço com aeronaves e equipamentos. Durante live semanal realizada nesta quinta-feira (1º), onde são atualizados dados da operação que já dura 122 dias, o secretário Jaime Verruck (Semadesc) falou sobre a novidade.

“Nós fizemos a locação de mais cinco aeronaves que serão disponibilizadas ao Corpo de Bombeiros e também locação de máquinas e equipamentos, esteiras, pá carregadeiras que estão se deslocando para a área do Rio Negro para ajudar na montagem de aceiros, proteger o Parque do Rio Negro. São duas ações importantes da Defesa Civil com recurso nacional”, explicou.

Recentemente, o governo estadual conseguiu através do MDR (Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional) a liberação de R$ 13,4 milhões para execução de ações de resposta da Defesa Civil no enfrentamento aos incêndios florestais no Pantanal.

O recurso é destinado a atender todos os órgãos estaduais, sejam instituições oficiais ou ONGs que estejam envolvidas no combate às chamas. A portaria foi publicada em 16 de julho no Diário Oficial da União.

Jaime Verruck reforça a importância da parceria do Governo de Mato Grosso do Sul com o Governo Federal.

“Nós nunca tivemos um sistema integrado de controle e de coordenação como nós temos nesse momento no Pantanal. É importante todo esse esforço adicional que estamos recebendo e é fundamental seguir com esse trabalho concentrado, com o apoio da União e de outros Estados por pelo menos mais dois meses e meio. Estamos trabalhando para garantir estrutura adequada, efetivo e recursos para que a gente evite um desastre ainda maior do que esses 700 mil hectares já queimados”, frisa.

Já o coordenador-geral da Defesa Civil, coronel Hugo Djan leite, destaca “a importância desses recursos que agora se fazem presentes no Mato Grosso do Sul com disponibilização de aeronaves para combate direto aos incêndios florestais é máxima porque ela vem potencializar a ação dos guerreiros do Corpo de Bombeiros, do Prevfogo, das ONGs e todas as outras unidades que estão realizando essa proteção ao nosso Pantanal. Da mesma forma estamos finalizando a execução para começar a colocar em prática a ação de ajuda humanitária no Mato Grosso do Sul pela primeira vez”.

Ainda com recursos federais estão programadas para os próximos dias, missões de assistência humanitária para levar cesta básica, água potável e atendimento médico às comunidades ribeirinhas afetadas pelos incêndios florestais no Pantanal.

