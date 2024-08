Candidato a Pré-vereador de Bataguassu tem liberdade negada pela Justiça

O pré-candidato foi preso no dia 05 de junho devido a ex esposa denunciá-lo por tortura psicológica e ameaças, mas foi solto no dia seguinte depois de passar por audiência de custódia que determinou o uso obrigatório da tornozeleira

O juiz da 2ª Vara da Comarca de Bataguassu negou o pedido de liberdade provisória do pré-candidato a vereador do MDB, Vinicius Maciel Oliveira, de 28 anos, preso na última terça-feira (30), após retirar a tornozeleira eletrônica.

O pré-candidato foi preso no dia 05 de junho devido a ex esposa denunciá-lo por tortura psicológica e ameaças, mas foi solto no dia seguinte depois de passar por audiência de custódia que determinou o uso obrigatório da tornozeleira.

De acordo com a defesa de Vinicius, a prisão não passou de um mal entendido, e que o acusado retirou a tornozeleira para evitar a dor que sentia na perna, e que o equipamento seria trocado no dia seguinte, após pedir uma cinta mais frouxa.

Além disso, Vinicius não teve contato com a ex-companheira.

Esta é a terceira prisão do homem em menos de três anos.

