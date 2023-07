UFMS é classificada entre as 100 melhores universidades da América Latina

A Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS) alcançou um feito significativo ao ser classificada entre as cem melhores universidades da América Latina, de acordo com a renomada publicação britânica Times Higher Education. A instituição ocupa a 98ª posição em um ranking que avaliou 197 instituições em 15 países da região. A UFMS também se destaca no cenário brasileiro, ocupando o 41º lugar entre as universidades do país e o 29º lugar entre as federais. Além disso, é considerada a terceira melhor universidade da região Centro-Oeste.

Esta é a quarta vez que a UFMS é classificada no ranking da América Latina, e a segunda vez consecutiva em que figura entre as cem melhores. A universidade é a única representante do estado do Mato Grosso do Sul na lista. Além de manter a mesma posição alcançada no ano anterior, a instituição subiu três posições em relação às universidades brasileiras.

Caroline Pauletto Spanhol, diretora de Avaliação Institucional da UFMS, afirmou que este resultado vem do trabalho árduo da equipe de gestores, técnicos, professores e da dedicação dos estudantes da universidade. A busca contínua pela melhoria dos processos, os investimentos em inovação e sustentabilidade contribuíram para a conquista.

“Esses resultados refletem as políticas adotadas pela UFMS para fortalecer a pesquisa e o ensino, e consequentemente, para impulsionar o desenvolvimento do estado e do país”, destaca a diretora.

O ranking é formulado a partir de 13 indicadores de desempenho, os mesmos utilizados no ranking mundial de universidades da Times Higher Education. No entanto, os pesos são recalculados para refletir as características das instituições latino-americanas. A avaliação considera indicadores nas áreas de Ensino, Pesquisa, Citações em Pesquisas, Internacionalização e Renda da Indústria por meio da transferência de tecnologia produzida pelas universidades.

Entre os pontos avaliados, os indicadores “citações” e “ensino” se destacaram, superando as avaliações do ano anterior. A diretora de Avaliação Institucional considera que o avanço nessas duas áreas contribuiu para a manutenção da posição da UFMS no ranking.

