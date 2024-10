Policiais Militares do Distrito de Nova Itamarati realizaram apreensão de um veículo que transportava mercadorias ilegais do Paraguai

Na noite da última quinta-feira (17), Policiais Militares do Distrito de Nova Itamarati, em Ponta Porã, realizaram a apreensão de um veículo que transportava mercadorias ilegais do Paraguai, após denúncia anônima, enviada via WhatsApp.

De acordo com informações repassadas aos policiais, havia um veículo estacionado por mais de duas horas em frente a um dos sítios da região.

Ao chegarem ao local, identificaram um veículo Citroën Xsara Picasso, de cor prata, com placas de Campo Grande. Durante a abordagem, a condutora confirmou que transportava diversos itens de origem paraguaia, incluindo baterias de celular, controles de videogame, cosméticos, óculos, patinete e patins.

A mulher afirmou que parte das mercadorias era para revenda e outra parte estava sendo transportada em um frete com destino a Campo Grande. Além dela, havia uma passageira que seguia viagem no veículo, e segundo a condutora, se tratava da irmã dela, mas que não tinha envolvimento com a atividade ilícita.

As duas mulheres, o veículo e as mercadorias, foram encaminhadas ao Grupamento de Polícia Militar de Itamarati para verificação e contagem dos itens.

Em seguida, a Polícia Federal foi acionada e, sob orientação do Delegado Federal de plantão, determinou que os produtos apreendidos fossem enviados à Receita Federal para os devidos procedimentos.

