Tuiuiú é resgatado após ser derrubado de ninho que pegou fogo no Pantanal

Três tuiuiús foram resgatados após o ninho ser destruído pelo fogo na Barra do São Lourenço, no Pantanal de Mato Grosso do Sul. Um dos animais quebrou a asa ao ser atingido por um galho.

O resgate foi realizado na noite desta sexta-feira (18) por brigadistas do alto do Pantanal e do Prevfogo. Segundo as equipes, o animal caiu do ninho quando a região foi atingida pelo fogo

O primeiro atendimento possibilitou a transferência dos animais via helicóptero para Corumbá e eles devem ser encaminhados para o Cras (Centro de Reabilitação de Animais Silvestres), em Campo Grande.

Conforme dos dados Inpe (Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais), entre sexta-feira (18) e sábado (19), Mato Grosso do Sul possui 5 focos de queimadas no Pantanal, sendo todos eles em Corumbá.

O fogo no Pantanal retornou em outubro após temporada de incêndios ocorrida nos meses de junho e setembro de 2024. Em setembro, Mato Grosso do Sul também enfrentou focos de incêndios que chegaram a atingir 32 dos 79 municípios do estado.

Em junho, 12 cidades decretaram situação de emergência por causa dos incêndios florestais. Entre elas, Corumbá, Porto Murtinho e Jateí. Outro episódio ocorrido no mês de junho viralizou nas redes sociais e ficou conhecido como “Muralha de fogo”.

Com G1

