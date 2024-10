Operação na região de Dourados termina com quase meia tonelada de drogas apreendidas

A Receita Federal realizou duas apreensões em veículos que transportavam drogas na região de Dourados, na madrugada de ontem (16).

O primeiro veículo não parou em uma das abordagens e fugiu nas proximidades da MS-156. Pouco tempo depois a equipe da Receita Federal abordou o veículo novamente e encontrou 490 tabletes de droga, o equivalente a 482,3kg de maconha e 500g de ‘skunk’.

No mesmo dia, um ônibus que se deslocava em direção a Caarapó foi parado e um jovem, de 15 anos, foi detido com dois tabletes de maconha, totalizando três quilos da substância.

As ações, tiveram o apoio do Exército Brasileiro, e as drogas apreendidas somaram 485,3kg. Os entorpecentes e o veículo foram avaliados em mais de R$ 965 mil.

