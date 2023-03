Corpo de Bombeiros busca por adolescente desaparecido no Rio Aquidauana

Na tarde de ontem (5), um adolescente de 14 anos teria se afogou no Rio Aquidauana, por volta das 13h e o Corpo de Bombeiros Militar foi acionado somente durante a noite, o jovem continua desaparecido, na cidade que fica 125 quilômetros de Campo Grande.

Conforme o site local O Pantaneiro, esta manhã (6), as equipes do Corpo de Bombeiros foram deslocadas para a região do possível afogamento, conhecido como curva do Santo Antônio, em Aquidauana, para iniciar os trabalhos de busca.

A Polícia Civil também está acompanhando o caso.