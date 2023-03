Carlinhos operou catarata mas ainda precisa de doações para continuar tratamento

Criança completa 1 ano de idade neste mês

Carlos Augusto Veiga Mendonça, prematuro extremo que nasceu em 16 de março do ano passado, pesando 750 gramas, luta diariamente para enxergar normalmente após ter realizado uma cirurgia para tratar da catarata congênita que atingia os dois olhos da criança.

Agora, a mãe do Carlinhos, a manicure Gisele Mendonça, 35, está preocupada com os gastos ao longo da continuação do tratamento. Sem condições financeiras, ela avisa Carlos agora precisa usar óculos, passar por especialistas e fazer a cirurgia das hernias.

Logo após ter nascido, Carlinhos ficou três meses na UTI (Unidade de Tratamento Intensivo), passou por infecção, transfusão de sangue e cirurgia nos olhos. Agora fora do hospital, a rotina de Carlinhos também inclui fisioterapia, terapia ocupacional e acompanhamento com especialistas. Situação que pesa no orçamento da família.

Após ter realizado a primeira cirurgia com pedido na Defensoria Pública, Carlinhos ainda precisa operar a hérnia inguinal. “Ele toma um leite caro devido sua hérnia. Se ele fizer muita força, ele pode estourar a hérnia antes da cirurgia”.

A mãe de Carlos vive agora em função de arrecadar fundos para o tratamento do filho. “Agora estamos em casa, mas infelizmente ainda têm vários exames quem precisam serem realizados com urgência, que são caros e não tenho condições de pagar”, publicou a mãe nas redes sociais.