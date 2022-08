Jovem morre afogado no Rio Paraná

O corpo de Wesley Renan Santos Neves de Oliveira, de 27 anos, foi encontrado na segunda-feira (15), em Aparecida do Taboado, na região Leste do Estado. O rapaz morreu afogado no Rio Paraná durante confraternização entre amigos.

O acidente ocorreu no domingo. As buscas seguiram até ontem, quando encontraram o corpo.

O jovem estava com amigos nas proximidades da ponte rodoferroviária que divide os estados de Mato Grosso do Sul e São Paulo. No início da tarde, por volta das 13h, ele entrou no rio, mas não conseguiu nadar até a margem e se afogou.

O caso foi registrado como morte a esclarecer na delegacia de polícia.

