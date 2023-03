Governador e vereadores assinam convênio para sessões serem transmitidas em TV aberta

A Câmara Municipal de Campo Grande passará a exibir seus conteúdos em TV Aberta a partir desta terça-feira (7), permitindo que a população sul-mato-grossense possa acompanhar as transmissões ao vivo das sessões ordinárias e audiências públicas pelos canais 4.2 (TV Cultura Multiplataforma) e programas gravados no canal 4.1 (TVE/Cultura).

O espaço na TV aberta será concedido por meio de convênio com a TVE (TV Educativa). O Acordo de Cooperação Técnica será assinado às 9h30 na Câmara de Vereadores, durante a sessão ordinária desta terça-feira (7), pelo presidente da Casa, vereador Carlos Augusto Borges, o Carlão, pelo governador do Estado, Eduardo Riedel, pelo secretário de Governo e Gestão Estratégica, Pedro Caravina, e pelo diretor-presidente da Fundação Estadual “Jornalista Luiz Chagas” de Rádio e Televisão Educativa de Mato Grosso do Sul (Fertel), Elias Mendes Oliveira.

A assinatura, assim como a sessão ordinária, será transmitida ao vivo para todo Estado no canal 4.2. Essa será a primeira transmissão ao vivo de uma sessão em TV aberta nos mais de 100 anos de história da Casa de Leis.

A abertura do sinal de TV para a Câmara de Vereadores representa um grande avanço para o Legislativo, já que aumenta o alcance da Casa junto aos munícipes, que poderão acompanhar pela TV os trabalhos dos parlamentares, contribuindo assim para a transparência e publicidade dos atos públicos.

“É um verdadeiro sonho realizado! Estamos deixando um legado importante para o Poder Legislativo Municipal com a TV Câmara em sinal aberto para toda população. Uma forma de democratizar o trabalho do vereador e de chegar ainda mais perto de todos os campo-grandenses. Todos nós, Mesa Diretora e demais vereadores, estamos felizes com este feito e sabemos que será um grande marco para a história da Comunicação da Câmara Municipal da Capital”, disse o presidente Carlão.

Antes desse convênio, as sessões e audiências eram transmitidas ao vivo apenas pelo Facebook e Youtube, o que exigia uma plataforma com internet para assistir. Com a chegada do sinal de TV aberta, cidadãos que não tem acesso à internet também poderão acompanhar os trabalhos dos vereadores.

Com informações da assessoria.