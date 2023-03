Jovem de 18 anos é vítima de estupro coletivo em Três Lagoas

Jovem de 18 anos, foi vítima de estupro coletivo, na última quinta-feira (2), em Três Lagoas, a 334 quilômetros de Campo Grande. O caso foi descoberto após a jovem procurar atendimento médico, no domingo (5), no hospital Auxiliadora, se queixando de que teria sido estuprada.

Conforme o boletim de ocorrência, a vítima conheceu um homem, por meio de, um aplicativo de relacionamento que a chamou para ir até sua casa. No local, segundo a jovem, haviam outros dois homens que também participaram do abuso.

Segundo consta no registro policial, no dia do crime, a jovem ligou e chamou a mãe para ir buscá-la na casa, onde tudo aconteceu, mas teria escondido de sua responsável, pois havia sido ameaçada pelos três homens que a estupraram.

O caso foi registrado na Delegacia da cidade e será investigado.

Serviço:

De acordo com o o art.218, §2°, I do Código Penal, é considerado crime todo ato praticado pela pessoa que usa uma criança ou um adolescente para satisfazer seu desejo sexual, ou seja, é qualquer jogo ou relação sexual, ou mesmo ação de natureza erótica, destinada a buscar o prazer sexual com uma criança ou adolescente. Também pode ser qualquer forma de exploração sexual de criança e adolescente, como incentivo à prostituição, à escravidão sexual, ao turismo sexual e à pornografia infantil.

Para denunciar qualquer caso de violência sexual infantil, é necessário procurar o Conselho Tutelar, delegacias especializadas, autoridades policiais ou ligar para o Disque 100.

Disque 180

O Disque-Denúncia, criado pela Secretaria de Políticas para Mulheres (SPM), permite denunciar de forma anônima e gratuita, disponível 24 horas, em todo o país. Os casos recebidos pela central chegam ao Ministério Público.

Disque 100

Para casos de violações de direitos humanos, o disque 100 é um dos meios mais conhecidos. Aliás, as denúncias podem ser feitas de forma anônima para casos de violações de direitos humanos.

O canal envia o assunto aos órgãos competentes no município de origem da criança ou do adolescente.