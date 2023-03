Homem é preso após ser denunciado por estupro de ex-enteada

Um homem, de 34 anos, foi preso após ser acusado de ter estuprado uma adolescente de 14 anos. A prisão aconteceu no último domingo, em Dourados, município localizado a 228 km de Campo Grande.

De acordo com informações do 3º Batalhão de Polícia Militar, o suposto autor foi localizado e detido no bairro Jardim Santa Maria, após denúncia de uma mulher de 29 anos, mãe da vítima. O acusado é ex-marido da denunciante, conforme apuração do jornal local.

Durante o atendimento, a menina disse aos policiais que o homem teria mexido com ela, e que cometia atos sexuais sem o seu consentimento.

Agentes da PM (Polícia Militar) realizaram rondas e encontraram o homem próximo ao local de trabalho, onde foi detido e encaminhado à Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) de Dourados.

As identidades das pessoas envolvidas não foram divulgadas, para garantir a segurança da vítima.

O caso será investigado pela Polícia Civil de Dourados.

Serviço:

De acordo com o o art.218, §2°, I do Código Penal, é considerado crime todo ato praticado pela pessoa que usa uma criança ou um adolescente para satisfazer seu desejo sexual, ou seja, é qualquer jogo ou relação sexual, ou mesmo ação de natureza erótica, destinada a buscar o prazer sexual com uma criança ou adolescente. Também pode ser qualquer forma de exploração sexual de criança e adolescente, como incentivo à prostituição, à escravidão sexual, ao turismo sexual e à pornografia infantil.

Para denunciar qualquer caso de violência sexual infantil, é necessário procurar o Conselho Tutelar, delegacias especializadas, autoridades policiais ou ligar para o Disque 100.

Disque 180

O Disque-Denúncia, criado pela Secretaria de Políticas para Mulheres (SPM), permite denunciar de forma anônima e gratuita, disponível 24 horas, em todo o país. Os casos recebidos pela central chegam ao Ministério Público.

Disque 100

Para casos de violações de direitos humanos, o disque 100 é um dos meios mais conhecidos. Aliás, as denúncias podem ser feitas de forma anônima para casos de violações de direitos humanos.

O canal envia o assunto aos órgãos competentes no município de origem da criança ou do adolescente.

Com informações do jornal Dourados News