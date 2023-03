IFMS abre novo curso livre voltado à piscicultura

Instituto Federal de Mato Grosso do Sul (IFMS) abriu um novo curso em sua plataforma, com o título “Criação de pintados em tanques elevados”. O curso, de nível básico com 20 horas de duração, se destina ao público interno e externo à instituição, contemplando estudantes, pescadores, aquicultores, empresários, assentados e demais profissionais interessados.

A oferta é resultado de um trabalho de conclusão do mestrado em Educação Profissional e Tecnológica (ProfEPT), promovido em rede pelo Campus Campo Grande do IFMS junto ao Instituto Federal do Espírito Santos (IFES). Apresentado em dezembro do ano passado, o trabalho intitulado “Curso livre mostrando uma pesquisa científica com princípio pedagógico da Educação Profissional e Tecnológica” foi desenvolvido pela assistente social do Campus Coxim, Adriana Naressi, sob orientação do professor Odair Diemer.

Com foco em tanques de geomembrana, as atividades – que podem ser realizadas pelo aluno a qualquer momento, sem tutoria, bastando ter acesso à internet – abordam o passo a passo para o processo de montagem do sistema, as densidades, os manejos, o monitoramento da qualidade de água, bem como todos os aspectos envolvidos para o sucesso da criação.

“Muitos são os benefícios do uso de tanque de geomembrana na piscicultura, apresentando diversas vantagens como baixo custo de implantação, controle de qualidade de água, aumento da produtividade, monitoramento das doenças e produção de peixes de qualidade”, explica Adriana. “Sua utilização pode ser uma atividade rentável para o produtor e implementado na piscicultura comercial, assentamentos e comunidades ribeirinhas, favorecendo os arranjos produtivos locais e regionais”, destaca a servidora.

Além do trabalho de mestrado, o desenvolvimento do curso ocorreu através do edital n° 59/2021, destinado ao apoio de propostas para novos cursos livres no âmbito do Instituto Federal. Contemplado com custeio e bolsas para estudantes de ensino integrado e graduação, o projeto teve a participação de mais seis integrantes, entre docentes e discentes.

Inscrição – Os interessados devem acessar a página dos Cursos Livres do IFMS. Se ainda não tiver cadastro, é necessário criar uma conta.

Para se inscrever no primeiro semestre, o prazo vai até 18 de junho, sendo que o curso deve ser concluído até o dia 30 do mesmo mês. O prazo mínimo para a obtenção do certificado é 4 dias a partir da inscrição. O acesso aos conteúdos pode ser feito por meio de qualquer dispositivo conectado à internet, inclusive tablets e aparelhos celulares.

Além do novo curso livre em “Criação de pintados em tanques elevados”, o Instituto Federal oferece ainda outras 25 opções, todas gratuitas, nas mais diversas áreas. Mais informações podem ser solicitadas ao Centro de Referência em Tecnologias Educacionais e Educação a Distância (Cread) pelo e-mail [email protected] edu.br.