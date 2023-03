Colisão entre motos e táxi mata dois jovens em Chapadão do Sul

Dois jovens morreram em um acidente de trânsito envolvendo duas motos e um veículo na madrugada desta sexta-feira (4) em Chapadão do Sul, a 300 quilômetros de Campo Grande. Segundo informações da polícia, Luiz Brito, de 31 anos, que era professor de música, morreu no local do acidente, enquanto Thiago Celso Moraes, de 25 anos, chegou a ser socorrido com vida, mas não resistiu aos ferimentos e morreu no hospital municipal.

Outras duas pessoas, uma jovem de 18 anos identificada apenas como S.F, que era carona em uma das motos, e P.H.N, de 19 anos, que era o condutor da moto, foram levadas para o Hospital Municipal pelo Corpo de Bombeiros. A jovem foi conduzida em estado gravíssimo com traumatismo craniano encefálico e precisou ser transferida para um hospital em Campo Grande, capital do estado, enquanto o jovem teve fratura na perna esquerda, mas estava consciente e orientado.

Conforme o site local O Correio News, as duas motos desciam em alta velocidade pela Avenida Oito, quando colidiram lateralmente com um veículo Chevrolet Onix que prestava serviço de táxi na cidade e retornava do plantão, entrando na garagem de sua residência. Imagens de câmera de segurança mostraram o veículo com a seta ligada e as duas motos paralelamente juntos e ultrapassando pela direita antes de colidir com o carro. A violência da colisão foi tamanha que os dois passageiros das motos foram arremessados cerca de 10 metros do veículo, com a jovem colidindo em um poste de energia.

As duas vítimas estavam em uma moto Honda preta, que após o choque com a outra moto, bateu de frente com uma caçamba de entulhos que estava na avenida. Com o impacto, a caçamba foi deslocada por 3 metros do local. A equipe de segurança do município esteve no local do acidente e isolou a área até a chegada da perícia.