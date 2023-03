Caminhoneiro é preso com 210 quilos de cocaína na Capital

Um caminhoneiro de 47 anos foi preso em flagrante na última sexta-feira (3) em Campo Grande, transportando 210 quilos de cocaína em seu veículo. A droga foi encontrada em um compartimento oculto do caminhão durante uma abordagem da Polícia Rodoviária Federal (PRF) na BR-163.

De acordo com informações da PRF, o motorista apresentou nervosismo durante a abordagem, o que levou a equipe a acionar o Núcleo de Operações com Cães. Os cães K9 Thor e K9 Amélia identificaram o compartimento oculto onde a droga estava escondida.

O caminhoneiro confessou que receberia R$ 20 mil para entregar a droga em Santa Catarina e que a cocaína teria saído do Mato Grosso. Ele foi preso em flagrante por tráfico de drogas e encaminhado para a Delegacia da Polícia Federal em Campo Grande.

