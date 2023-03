Golpe no FGTS: idoso é flagrado com documento falso em agência bancária

Um idoso de 63 anos foi preso em flagrante em uma agência bancária no Jardim Monumento, em Campo Grande, na quarta-feira (1º), por tentar antecipar o saque do FGTS de outra pessoa com um documento falso.

Conforme a Polícia Civil, o idoso teria ido mais de quatro vezes na mesma agência e tentado contato com todos os gerentes para realizar o saque. Um dos gerentes desconfiou e acionou a Polícia Militar, que descobriu que o idoso usava um documento com a foto dele, mas com os dados do proprietário da conta.

Ele foi preso por uso de documento falso e tentativa de estelionato, e relatou que recebeu o documento de outra pessoa convencido a realizar o golpe.

O proprietário da conta já havia desconfiado de movimentações estranhas em sua conta bancária, que continha cerca de R$ 700 mil. O idoso ficou em silêncio na delegacia e deve passar por audiência de custódia.