O SENAI está com inscrições do Vestibular 2023 abertas

O SENAI do Mato Grosso do Sul está com inscrições abertas para o Vestibular 2023. A instituição tem 190 vagas para os cursos de Tecnologia em Processos Gerenciais, Tecnologia em Automação, Tecnologia em Design de Interiores e Tecnologia em Gestão da Produção Industrial. As vagas são para a capital, Campo Grande, e para o município de Dourados. Para 2023, o SENAI-MS oferece ainda mais de 2.145 vagas nas modalidades presencial e a distância em treze municípios do Mato Grosso do Sul.

As inscrições para o vestibular são gratuitas e podem ser feitas pelo portal Meu Futuro Agora ou nas secretarias das unidades até 6 de março de 2023. As provas serão realizadas conforme agendamento disponível no portal Meu Futuro Agora, por onde será possível, em até dois dias úteis, também verificar o resultado. Já as matrículas dos aprovados poderão ser realizadas até o dia 8 de março de 2023, data de início das aulas.

Segundo o diretor-regional da instituição, Rodolpho Caesar Mangialardo, as ofertas na área de educação superior estão sempre alinhadas às demandas da indústria do Mato Grosso do Sul. “A gente primeiro analisa demanda, vocação de cada região. Tudo isso é estudado, analisado conforme as indústrias da região e as demandas e necessidades desses parceiros dessas indústrias”, explica.

Na região da costa leste, por exemplo, que envolve as cidades de Três Lagoas e Água Clara, os cursos estão mais voltados para a área química e de celulose. Já na região da costa norte do estado, sobretudo em Corumbá, o forte são os cursos nas áreas de mineração e engenharia. No setor sul, região de Dourados, a aposta é no ramo de alimentos e bebidas.“Dá para equalizar essa demanda”, explica o diretor.

Mangialardo também fala sobre a importância da qualificação profissional para a indústria como um todo. “Facilita a pessoa ter uma conexão dentro das estruturas do SENAI, para que ele possa levar o que é de mais novo, sugerir melhorias e oportunidades, nas indústrias, no chão de fábrica onde ele trabalha, além dele conseguir executar de maneira de maior qualidade, de maneira mais produtiva”, destaca. “Acho que esse é o grande conceito da importância da qualificação profissional”, resume.

