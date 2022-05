PMA autua frigorífico de Aquidauana por vazamento de amônia

Um vazamento de amônia (NH3) em um frigorífico de Aquidauana, cidade a 125 quilômetros de Campo Grande, teria afetado trabalhadores do local. O acidente ocorreu no final da manhã de ontem (23) e a Polícia Militar Ambiental e Corpo de Bombeiros foram acionados.

Os bombeiros e a empresa responsável realizaram as atividades de segurança, em razão do risco de intoxicação. Um funcionário da empresa levou duas pessoas ao hospital e uma delas teria até desmaiado por conta da intoxicação gasosa.

No frigorífico, o vazamento inicial ocorreu no setor de máquinas, e a amônia escorreu sobre o piso. Os responsáveis pela área conseguiram fechar a válvula de segurança rapidamente mas, gases ficaram na atmosfera, o que causou o problemas aos dois funcionários. Eles tiveram que ser socorridos pela empresa e foram imediatamente encaminhados para o hospital.

A equipe da Polícia Militar Ambiental verificou que a empresa tomou as medidas de controle relativo aos funcionários expostos e à contenção rápida do gás. Mesmo com as medidas corretas, a polícia aplicou uma multa de R$ 150.000,00 ao frigorífico, em razão dos danos à saúde humana.

Os responsáveis também poderão responder pelo crime culposo de poluição, com pena prevista de seis meses a um ano de prisão. A multa inicial faz parte da primeira etapa do processo administrativo, que será julgado pelo Imasul (Instituto de Meio Ambiente de Mato Grosso do Sul).

Depois da ampla defesa da empresa, o órgão responsável pelo julgamento poderá acatar ou até aumentar o valor da multa, dentro do valor mínimo, que fica entre R$ 5.000,00 a R$ 50.000.000,00.

Com informações da PMA MS.

