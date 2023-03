Motorista fica preso nas ferragens após acidente entre carretas na BR-163

Um motorista de 62 anos foi socorrido em estado grave após sofrer uma colisão entre duas carretas na Rodovia BR-163, em Campo Grande, na tarde desta quarta-feira (1º). Ele ficou preso às ferragens e equipes da CCR MSVia tiveram que retirá-lo.

Conforme apurado pela reportagem, o motorista socorrido conduzia o caminhão de uma transportadora e no momento do acidente tentava fazer a conversão na saída do Bairro Jardim Noroeste, quando acabou colidindo com uma segunda carreta. Com a força da batida, a cabine da carreta da transportadora ficou completamente destruída. Ainda não se sabe as causas do acidente.

Equipes da CCR MSVia e do SAMU fizeram o atendimento do condutor, que foi encaminhado em estado grave para Santa Casa de Campo Grande. Ele saiu do local utilizando cilindro de oxigênio.

Já o condutor da outra carreta não sofreu ferimentos. Em entrevista o motorista Orlando Augusto Santos, de 70 anos relatou o que aconteceu, “Só senti a pancada na hora, eu vinha a 40 por hora e ele estava parado, quando eu cheguei perto ele jogou o caminhão na minha frente, eu tentei tirar, mas pegou do lado. Graças a Deus só fiquei com os danos materiais, vamos ver com os responsáveis agora como fica o acordo”, disse.

Por conta da colisão, o trânsito do local ficou do local ficou tumultuando e uma fila de caminhões se formou no sentido Shopping Bosque dos Ipês. A PRF (Policia Rodoviária Federal) está no local neste exato momento e a da Policia Civil está periciando o local do acidente.

Com informações do repórter João Gabriel Vilalba.