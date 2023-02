Jovens suspeitos de estupro ganham liberdade com medidas cautelares

Os dois jovens, com idades de 20 e 22 anos, suspeitos de estuprar duas adolescentes, de 13 e 16 anos, na volta do Carnaval no dia (21), em Nova Andradina, a 299 quilômetros de Campo Grande, receberam liberdade provisória na tarde de quarta-feira (22) e vão responder ao processo em liberdade. A decisão do juiz Walter Arthur Alge Netto, concedeu liberdade provisória aos acusados, mas com medidas cautelares.

Conforme o site local Jornal da Nova, às restrições impostas aos jovens determina que eles não podem frequentar bares, prostíbulos, casas de jogos e locais de reputação duvidosa.

Além disso, não podem deixar a cidade sem autorização judicial prévia, devem permanecer em casa durante o período noturno e nos dias de folga, entre as 20h e 5h, e estão proibidos de se aproximar das vítimas e seus familiares a uma distância inferior a 300 metros.

Caso os suspeitos desrespeitem essas medidas, poderão ser presos preventivamente.

Relembre o caso

