Adolescentes são estupradas ao voltarem do Carnaval em Nova Andradina

Ao saírem do carnaval, em Nova Andradina, duas meninas de 13 e 16 anos, foram estupradas, por dois homens de 20 e 22 anos, durante a madrugada desta terça-feria (21), na cidade que fica a 299 quilômetros de Campo Grande.

Conforme o Jornal da Nova, as duas foram abordadas pelos rapazes que estavam em um veículo modelo Ford/Fusion que teriam mandado as vítimas entrarem no carro, próximo a “Praça das Águas.

À polícia, as vítimas contaram que os suspeitos estacionaram o carro em um local ermo e escuro, um dos jovens tirou a garota do banco traseiro e colocou no banco da frente do veículo, enquanto o outro ficou com a outra adolescente no banco de trás.

O suspeito que estava no banco do motorista abriu o zíper de sua calça, colocou o pênis para fora e tentou forçar a menina a fazer sexo oral nele, o que foi recusado por ela (16 anos). O outro obrigou a vítima, de 13 anos, a tirar o short e colocou os dedos em sua genitália.

As meninas começaram a gritar, então os suspeitos deferiram tapas no rosto delas e as deixaram no local a pé, saindo em seguida com o carro.