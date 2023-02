Operário estreia pela Copa do Brasil no Estádio “Morenão” com luzes novas

Depois da eliminação na Copa Verde nos pênaltis, o Operário FC chega na primeira fase da Copa do Brasil 2023, no dia 1º de março (quarta-feira), às 20h, contra o Operário Ferroviário do Paraná no Estádio Jacques da Luz, em Campo Grande.

Segundo o GE, a prefeitura de Campo Grande investiu R$ 100 mil em iluminação para receber os jogos noturnos. São oito torres, cada uma com seis módulos de LED de 2.000 watts.

Os times se enfrentam em duelo único pelo Grupo 8, dentro da Chave 4. Quem perder está fora da Copa do Brasil. Quem vencer vai pegar, na segunda fase, o vencedor de União-MT X CRB-AL, jogo do Grupo 7, dentro da Chave 4.

Eliminação da Copa Verde

O operário sofreu uma derrota amarga no último dia 18 de fevereiro. O galo pantaneiro começou o joggo vencendo o time de Tocantinópolis, mas sofreu o empate aos 95 do segundo tempo e perdeu nas cobranças de pênaltis, por 5×4.