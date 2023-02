Jovem sofre descarga elétrica em máquina agrícola e fica em estado grave

Rafael Gonçalves Pereira, 21 anos, foi socorrido em estado grave, após sofrer descarga elétrica, enquanto operava uma máquina agrícola, na tarde de ontem (20), em uma propriedade rural, na cidade de Sidrolândia, a 64 quilômetros de Campo Grande.

Conforme o site local Noticidade, a vítima foi encaminhada ao Hospital Dona Elmíria Silvério Barbosa e, devido à gravidade das queimaduras, precisou ser transferido para a Santa Casa de Campo Grande.

Os familiares do jovem foram os responsáveis por transportá-lo para o hospital de Sidrolândia, devido à possível demora no acionamento do socorro.