Policiais à paisana evitam assalto a borracharia e bandidos são baleados 

Após denúncia anônima de que bandidos planejavam roubar carga de pneus avaliada em R$ 60 mil, de uma borracharia, em Costa Rica, a 336 quilômetros de Campo Grande, policiais civis iniciaram trabalho de campo e conseguiram prender dois rapazes suspeitos.

Conforme o site local MS Todo Dia,os policiais ficaram de campana e observaram a movimentação da borracharia, identificando um veículo Fiat/Strada com carga nova de pneus avaliada em R$ 60 mil, que seria o alvo dos assaltantes.

Quando a motocicleta se aproximou, os suspeitos desceram na rodovia para observar a movimentação e se aproximaram do pátio da borracharia, onde um deles sacou uma arma de fogo. Nesse momento, os policiais se identificaram e ordenaram que ambos se entregassem, mas os assaltantes iniciaram uma troca de tiros.

Os dois assaltantes foram atingidos, sendo que um deles caiu no chão e o outro fugiu de motocicleta. O jovem atingido foi encaminhado para a Fundação Hospitalar e a polícia identificou uma grande quantidade de cocaína em seu poder.

Os autores foram autuados em flagrante por tráfico de drogas e roubo e ainda não foram interrogados porque estão internados no hospital.

A polícia também apreendeu motocicletas usadas para supostamente entregar entorpecentes e/ou adquirido com fruto do tráfico de drogas.

