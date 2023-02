Polícia Federal incinera cocaína, maconha e folha de coca em Corumbá

A PF (Polícia Federal) incinerou cerca de 1,5 tonelada de drogas, incluindo cocaína, maconha e folha de coca, nesta quinta-feira (16), em Corumbá, cidade a 417 quilômetros de Campo Grande.

As drogas foram apreendidas em diferentes operações de segurança na região e armazenadas na Delegacia de Polícia Federal da cidade.

A PF incentiva a denúncia anônima através do e-mail [email protected] e do telefone 67 9 9202 8240 para combater o tráfico e outros crimes na região.

