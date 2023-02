Motorista colide na traseira de carro na BR-376 e fica preso às ferragens

Após colidir na traseira de um carro e parar em uma árvore, motorista ainda não identificado, ficou preso às ferragens do veículo, no trevo que dá acesso ao Distrito de Culturama e Vicentina, a 255 quilômetros da Capital.

Conforme o site Fátima em Dia, os dois veículos envolvidos no acidente, um Astra de cor prata e um VW Gol, ficaram totalmente destruídos. Sobre a dinâmica do acidente o motorista do Astra seguia no sentido Vicentina quando atingiu na traseira do veículo Gol, que trafegava no mesmo sentido, o carro rodou na pista e bateu na árvore às margens da rodovia.

Com corte profundo no rosto, o motorista do Astra ficou ferido e o socorro precisou usar ferramentas de desencarceramento para retira-lo do veículo. Já no outro carro atingido na traseira haviam duas crianças e dois adultos que não ficaram feridos.

Por conta da gravidade do estado de saúde, o condutor que ficou preso às ferragens foi encaminhado ao Pronto Socorro de Vicentina e na sequência, transferido para o Hospital de Fátima do Sul.