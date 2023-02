Na saída da Gameleira presos são atacados a tiros por motociclista

Na manhã deste sábado (4), ao sair do Centro Penal da Gameleira, presos do sistema semi-aberto sofreram tentativa de homicídio, após um motociclista que conduzia uma motocicleta de cor preta passar em frente ao local atirando contra os detentos, em Campo Grande.

Conforme a Polícia Militar, o atirador efetuou os disparos por volta de 6h e foram disparados, pelo menos, quatro tiros.

No local duas Guarnições da PM estiveram para atender a ocorrência e fizeram rondas com objetivo de identificar o atirador.

Nenhum dos presos ficou ferido e o caso será investigado pela Polícia Civil.

