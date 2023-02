Condutor capota carro após perder controle da direção em pista molhada

Mas condições de visibilidade e pista molhada causaram acidente e um condutor perdeu o controle da direção e capotou o veículo que parou no meio da BR-158, no trecho entre as cidades de Brasilândia e Três Lagoas, a 323 quilômetros de Campo Grande.

Conforme o site Rádio Caçula, apesar da gravidade do acidente por ser em rodovia, o motorista saiu sem se ferir.

Para a PRF (Polícia Rodoviária Federal), as más condições do tempo e falta de visibilidade podem ter causado o acidente.

No Local o condutor ficou ao lado do veículo esperando a chegada do socorro, o trânsito não chegou ser interditado.

